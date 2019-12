Non c'è la neve, a Piancavallo gli impianti sciistici restano chiusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE Ormai è persa la corsa contro il tempo. La stazione turistica invernale di Piancavallo, a pochi chilometri da Pordenone, non potrà aprire le piste nel fine settimana. Manca la neve perché quella caduta alcune settimane fa, anche se copiosa, nel frattempo si è sciolta e nei giorni scorsi è anche arrivata la pioggia. Come dire che non c'era sufficiente base per innevare e poter così dare avvio alla stagione sciistica.Nemmeno il mago della neve, il direttore tecnico di Promoturismo Fvg, Enzo Sima, è riuscito nel...