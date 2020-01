Nomine, pochi candidati per i Consorzi di bonifica

L'AVVISO

VENEZIA Troppo poche le domande arrivate in Regione per entrare nei consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica del Veneto. E così la giunta regionale ha disposto la riapertura dei termini: chi vuole, può presentare domanda. Il nuovo termine è il 23 gennaio.

DATI CARENTI

Lo scorso 27 agosto il presidente della giunta regionale aveva reso noto che si doveva provvedere alla nomina di un rappresentante regionale in ciascun consiglio di amministrazione degli 11 Consorzi di bonifica veneti e cioè Acque Risorgive, Adige Euganeo, Adige Po, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, Piave, Veneto Orientale, Veronese e infine il Consorzio di bonifica di II° grado Lessinio Euganeo Berico. Le relative proposte di candidatura dovevano essere presentate entro il 6 ottobre 2019. Ne sono arrivate 78 suddivise tra gli 11 Consorzi di bonifica veneti; la più parte dei candidati si è proposta in più di un Consorzio. Pertanto - ha concluso la giunta - il numero dei candidati che hanno presentato la loro candidatura è stato particolarmente esiguo.

Stante l'esiguità del numero delle candidature pervenute - recita la delibera di giubnta pubblicata ieri sul Bur - si valuta opportuno al fine di ampliare la possibilità di scelta della giunta regionale, disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati, provvedendo alla pubblicazione di un nuovo avviso. Le candidature già pervenute e riportate nell'allegato A al decreto del direttore della Direzione Difesa del suolo dello scorso 20 dicembre mantengono la loro validità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

