No Pedemontana all'attacco: «Causerà un debito di 15,6 miliardi»

GRANDI OPERETREVISO La Pedemontana costerà 2,6 miliardi più del previsto. A tanto ammonta il valore dell'Iva al 22 per cento, che fino a questo momento non era stata calcolata. A dirlo è il comitato No Pedemontana. Ieri il gruppo ha presentato i propri conti nella sede di Italia Nostra di Treviso. «La superstrada causerà un debito di oltre 15,6 miliardi. Insostenibile spiega Osvaldo Piccolotto, uno dei referenti del comitato c'è il conto capitale di 914 milioni, il conto d'esercizio che in 39 anni arriva a 12,1 miliardi e l'Iva per...