Niente pulizia nelle stazioni

Un inizio settimana con le stazioni sporche. Si fermeranno lunedì per l'intera giornata i lavoratori degli appalti ferroviari (500 gli addetti in Veneto) che forniscono i servizi di pulizia e ristorazione a bordo dei treni, nelle stazioni e negli uffici. Nel corso dell'agitazione - indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Confsal - si svolgeranno presidi davanti alle principali stazioni «al fine spiega una nota sindacale - di segnalare alle aziende che operano in questo settore e al Gruppo Fsi la necessità di invertire la...