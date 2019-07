Niente multe per chi non rispetta le leggi venete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Questione di punti di vista: per la maggioranza leghista, quella approvata ieri dal consiglio regionale del Veneto è una «legge giusta» che - parole del primo firmatario Fabrizio Boron (Zaia Presidente) - «tende una mano agli imprenditori onesti che tutti i giorni si alzano e fanno andare avanti il paese ma che troppo spesso sono trattati come sudditi». A sentire invece l'opposizione, a partire dal dem Claudio Sinigaglia, ma anche alcuni esponenti del Centrodestra come Stefali Casali, la legge varata ieri a Palazzo...