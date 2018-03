Neve e gelo sul Nordest, acqua alta record a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL METEOVENEZIA Nelle prossime ore, l'ingresso di aria fredda siberiana sulle regioni nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-Est. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.Dal pomeriggio di ieri, i venti prevalenti hanno girato, dallo Scirocco alla Bora. E oggi, prevede l'avviso, ci saranno venti di burrasca nord-orientali sui settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con mareggiate lungo le coste esposte.NEVICATE IN PIANURALa Protezione Civile veneta...