«Nessun muro tra Slovenia e Italia»

L'ANNIVERSARIOTRIESTE «Le pattuglie miste italo slovene introdotte di recente sono un buon strumento e non incidono sugli ottimi rapporti di vicinato e di comprensione che rappresentano i nostri rapporti bilaterali. Riteniamo che altre misure non siano necessarie e opportune». Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ieri mattina a Trieste per partecipare alla commemorazione del 99esimo anniversario dell'incendio del Narodni Dom, il palazzo della comunità slovena dato alle fiamme da militanti fascisti il 13...