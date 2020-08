Nella fiaba è descritta come un'elegante signora bionda che assomigliava quasi ad un angelo. Era lei, nella favola, a svelare la pozione magica per combattere il coronavirus: Insieme, potremo vincere!. Mentre legge il fumetto, inserito in un diario destinato il prossimo settembre ai bambini della scuola primaria, Francesca Russo sorride: «Mi hanno proprio ben disegnata». Ma è quell'insieme che l'ha fatta felice: «Perché io ho sempre creduto nel gioco di squadra. E non solo in sanità, in tutta la società».

Cinquantacinque anni compiuti lo scorso gennaio, siciliana di Maletto, un paesino vicino a Bronte («Sì, quello dei pistacchi») in provincia di Catania, veneta d'adozione, Francesca Russo guida la Direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto. Ma, per i più, è identificata come l'esperta del virus, la dottoressa che per lunghi mesi è stata al fianco del governatore Luca Zaia nelle dirette social e televisive di mezzogiorno e mezzo.

Come è arrivata in Veneto?

«Ero già laureata in Medicina, specializzata in Epidemiologia e Igiene sanità pubblica, e anche sposata quando è stato bandito un concorso a Thiene. Era il 1997. È stato mio marito Giorgio, anche lui medico, a spronarmi: partecipa, dai. Io non sapevo neanche dove fosse Thiene».

È vero che tutta la sua famiglia poi si è trasferita in Veneto per stare uniti?

«All'inizio era qui da sola. Qualche mese dopo mi ha raggiunto Giorgio. E poi mio papà, che era già in pensione, ha venduto la casa e portato su mamma e la terza di noi sorelle. La seconda, che era sposata e viveva a Milano, si era già trasferita qui. Poi è nato Gabriele, mio figlio».

Nel 1997 all'ex Ulss 4, nel 2008 il comando in Regione al servizio di sanità pubblica, nel 2016 alla Direzione prevenzione. Ha lavorato con due governatori (Galan, Zaia), due direttori generali (Ruscitti, Mantoan), quattro assessori (Martini, Sandri, Coletto, Lanzarin). Che giudizio dà della classe politica veneta?

«Positivo perché la politica ha sempre avallato le scelte tecniche».

21 febbraio 2020, l'inizio di tutto. Dov'era quando ha saputo dell'emergenza sanitaria?

«In treno, stavo tornando a casa, quando ho ricevuto una chiamata dall'Istituto superiore di sanità: Avete due positività. Sono tornata indietro, la prima riunione è stata a Padova. E lì il presidente Zaia ha detto: chiudiamo l'ospedale di Schiavonia, tamponi a tutta la popolazione di Vo'. Ci pareva una cosa eccessiva, non c'erano indicazioni ministeriali in tal senso. Adesso sappiamo che è stata una scelta vincente».

A distanza di quasi sei mesi si è saputo da chi è stato contagiato Adriano Trevisan, il primo morto da coronavirus in Italia?

«No, il caso indice non è mai stato individuato. La prima vittima di Vo' non era stata in contatto con persone arrivate da paesi a rischio e lo stesso vale per il primo caso verificatosi a Dolo e per i due anziani a Venezia. Io penso che il virus circolasse già nella popolazione».

Il virus può essere stato creato in laboratorio?

«È molto intrigante questa ipotesi. Non lo so. Leggendo diverse opinioni a volte sembra credibile, a volte viene confutata».

Si è pure detto che chi ha il gruppo sanguigno 0 Rh positivo sarebbe immune.

«L'ho letto. Posso solo dire che ci sono molte tessere del comportamento di questo virus che devono ancora essere scoperte».

Dal 22 febbraio fino alla fine di maggio tutti i giorni all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera. Ingrassata o dimagrita?

«Ho preso peso, mangiavo male, lo stato ansioso di allerta ti porta a cercare compensazioni soprattutto con i dolci».

Di cosa va più fiera nella gestione dell'emergenza?

«L'elemento di forza è stato che tutti i settori della sanità sono stati concordi nel portare avanti le indicazioni che arrivavano dalla Regione. Indicazioni, tra l'altro, condivise. C'è stato un grande spirito di sacrificio, di servizio, di appartenenza, di squadra. A tutti i livelli. Con una grande integrazione con l'Unità di crisi. Anche se in alcuni momenti ho avuto paura di non riuscire a uscirne, non sono mai stata sola, i miei collaboratori mi sono sempre stati vicini. E, va detto, il direttore generale Domenico Mantoan, è stato il direttore d'orchestra di questo percorso».

Qualcosa che poteva essere fatto meglio?

«Siamo ancora in una fase dell'evoluzione dell'emergenza, non siamo all'epicrisi, non è possibile fare valutazioni».

Ha mai avuto paura?

«Sì, quando i ricoverati in terapia intensiva aumentavano e temevamo di non avere posti sufficienti».

E vi siete inventati il contact tracing.

«L'indagine epidemiologica. La ricerca dei contatti per cerchi concentrici. È stato il nostro modo di operare. Ma già a metà gennaio avevamo mandato una nota alle Ulss chiedendo come stavano quanto a dispositivi di protezione individuale e letti. E avevamo costituito una task force oltre a mandare le prime procedure operative».

Il governatore Zaia l'ha riempie sempre di complimenti.

«Io mi definisco uno dei componenti della squadra. E non è modestia».

Altri suoi colleghi non rifuggono i riflettori. Cosa pensa del caso Crisanti?

«Un po' mi dispiace, io le polemiche non le capisco, dovremmo concentrarci sulle cose da fare».

Perché la Lombardia ha avuto un'ecatombe e il Veneto no? Fortuna?

«Il Veneto è riuscito a esprimere una grande organizzazione per l'emergenza, a dire il vero ce l'aveva già prima del Covid. Organizzazione che si aggiunge a competenze e a senso di responsabilità di tutti. Dopodiché la fortuna è come il sale in cucina: q.b. Quanto basta».

Francesca Russo donna: ammetta che durante il lockdown le è mancato il parrucchiere.

«Il parrucchiere sì. Ma l'emergenza che vivevamo all'Unità di crisi, la tensione ogni mattina nell'attesa del bollettino di Azienda Zero con il numero dei contagiati, dei ricoverati, dei morti, ha fatto passare tutto in secondo piano. Quello che mi è mancato davvero è stato non poter andare a trovare i miei genitori. E pensavo a tutti gli anziani, alle persone non autosufficienti che potevano soffrire la solitudine: questo mi rattristava tantissimo. Anche perché credo ci sia stato un eccesso di informazione che arrivava dai tanti tg con notizie che si contraddicevano, proprio perché la situazione era in evoluzione, ma che generava un clima di paura».

Anche Zaia faceva le dirette.

«Ma le conferenze stampa del presidente erano quasi tranquillizzanti: forniva il bollettino, il quadro ufficiale della situazione, dava in un certo senso sicurezza».

A casa cosa le dicevano?

«A casa non c'ero quasi per niente. Tornavo tardi, il tempo di cenare e crollare per la stanchezza. Mio marito e mio figlio mi sono stati vicini con grande sensibilità e attenzione».

Cosa dobbiamo aspettarci per l'autunno?

«Temo sarà un periodo difficile perché ci sarà anche la normale influenza e dovremo fare una diagnosi differenziale. Mai come quest'anno sarà importante vaccinarsi. Tutti sopra i 60 anni, ma anche i bambini. Io? Io mi sono sempre vaccinata contro l'influenza e ho vaccinato mio figlio sin da quando aveva sei mesi».

Il suo luogo elettivo?

«Il mio ufficio a Venezia. Sto bene quando sono nel mio posto di lavoro».

Un aggettivo per descrivere suo marito.

«Sensibile e critico quanto basta».

Un capo di abbigliamento che non indosserebbe mai.

«Una gonna troppo corta».

Il regalo più costoso ricevuto.

«Da mio marito. L'anello di fidanzamento. E poi degli orecchini».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA