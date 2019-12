Nel 2029 uno su 4 avrà più di 65 anni

LO STUDIO

VENEZIA Il sindacato dei pensionati della Cgil lancia l'allarme. Fra dieci anni in Veneto un residente su quattro avrà più di 65 anni, allargando come mai prima d'ora la forbice demografica rispetto agli under 14 e aggravando ulteriormente la situazione che vede attualmente oltre 211mila over 80 vivere soli. Un fenomeno particolarmente faticoso in una città logisticamente complicata com'è Venezia, dove lo Spi ha promosso per questo pomeriggio un incontro pubblico sul tema Diventare anziani.

LA PROGRESSIONE

L'elaborazione effettuata dallo Spi Cgil su dati Istat evidenzia linee di progressione inesorabili. Nel 2019, su una popolazione totale di 4.905.854 cittadini, i bambini sono 651.905 e gli anziani 1.122.005, cioè il 22%: poco più di uno su cinque. Invece nel 2029, su un complesso di 4.937.309 veneti, gli under 14 scenderanno a 571.427 e gli over 65 saliranno a 1.326.227, vale a dire il 26%: oltre un quarto. Sempre meno giovani e sempre più anziani, dunque, a causa del calo della natalità e dell'invecchiamento dei baby boomer, i numerosi figli dell'esplosione economica e demografica registrata negli anni 50, 60 e primi 70. Soprattutto a Venezia, dove gli ultra 65enni hanno già raggiunto il 31% della popolazione.

GLI ULTRAOTTANTENNI

A questa situazione si aggiunge il problema degli ultraottantenni che già adesso vivono soli. A livello regionale, la provincia con la quota più alta è Belluno (10.585, il 66,4% del totale), segue Rovigo con il 64%, ovvero 12.409 persone. Le altre si equivalgono: Padova 38.872 (il 61,4%), Verona 38.425 (il 61,6%), Venezia 38.347 (il 61,2%), Treviso 35.466 (il 61,4%), Vicenza 34.173 (il 61,2%). In sintesi, quelli che vivono soli superano il 60% del totale degli anziani in tutto il Veneto, un dato allarmante che è destinato inesorabilmente a crescere, vista la ridotta natalità e l'allungamento delle prospettive di vita.

Secondo lo Spi Cgil, se da un lato gli anziani aumentano, dall'altro i servizi vengono ridotti all'osso tra sanità, assistenza alla persona e trasporti, come ha evidenziato a livello nazionale una ricerca dello Spi Cgil sulla carenza di strutture residenziali per anziani, per lo più private (oltre l'80%), in alcuni casi poco trasparenti nella gestione e molto costose. Il divario rilevato in Italia è infatti notevole: circa 1.800 euro al mese per le strutture pubbliche e fino a 2.500 per quelle private. I costi notevoli rendono dunque questa opzione impraticabile per molti anziani veneti la cui pensione si aggira intorno a una media di 1.300 euro lordi per gli uomini e circa 650 lordi per le donne.

LE RICHIESTE

Purtroppo la cronaca è piena di episodi drammatici in cui i protagonisti sono proprio gli anziani soli, spesso con pensioni minime e ai limiti dell'indigenza, vittime di truffe o dell'indifferenza. Per questo i sindacati chiedono una nuova legge sulla non autosufficienza che, se adeguatamente finanziata, permetterebbe di «sostenere veramente le famiglie, evitando che la prospettiva di avere un parente non autosufficiente incomba come una minaccia per il futuro». «La politica, anche a livello regionale, deve tenere conto di questa situazione e muoversi su più fronti commenta Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto . Salute, lotta all'isolamento e alle truffe, trasporti, residenzialità, esenzioni per i redditi più bassi, politiche per l'invecchiamento attivo, legge sulla non autosufficienza. Visto che la popolazione invecchia sempre di più, bisogna cominciare a pensare le città a misura di anziano con particolare attenzione alle donne ultraottantenni sole, che sono la netta maggioranza».

L'organizzazione sindacale spiega di guardare con grande attenzione «a certi modelli, anche nordici, che prevedono servizi integrati pure all'interno degli stessi condomìni dove possono convivere inquilini di età diverse, servizi a supporto di quelli più anziani con finanche studi medici», ma sottolinea anche l'urgenza della questione: «Le istituzioni non possono continuare a far finta di niente, il tema degli anziani, e in particolar modo di quelli soli e di quelli non autosufficienti, non è più rinviabile. Gli anziani vanno tutelati con politiche adeguate».

Ci sono città in cui questa solitudine diventa ancora più complicata se non drammatica e una di queste è proprio Venezia, in cui la difficoltà a muoversi tra barriere architettoniche e masse inarrestabili di turisti è aggravata anche dalle peculiarità ambientali, come si è visto anche nei giorni dell'Aqua Granda.

Alice Carlon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA