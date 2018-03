Negli ospedali arriva la cassetta della posta per i reclami

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAMPAGNAVENEZIA Luca Zaia ha garantito: «Tutti i reclami arriveranno sul mio tavolo. I moduli li ho fatti fare io e li leggo io». La posta per il presidente arriverà attraverso la più classica delle buche delle lettere, quella rossa in ghisa. Si troverà in ciascuno dei 68 ospedali del Veneto e sarà a disposizione di chiunque voglia presentare proteste, reclami, anche suggerimenti. Il servizio partirà la settimana prossima e ha un titolo coinvolgente: Aiutaci a migliorare la sanità veneta.LE POSTAZIONIL'operazione - che consta di 200...