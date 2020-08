LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Un incontro per celebrare l'assenza delle grandi navi dalla laguna. Ieri il Comitato no grandi navi ha festeggiato la rinuncia da parte di Costa, Royal Caribbean e MSC di fare scalo a Venezia, almeno per tutta l'estate. Nonostante il via libera alle crociere da parte del Governo, dopo il periodo di blocco causato dal Covid, Venezia è stata esclusa dalle tappe previste dalle compagnie. La rinuncia a una delle mete più richieste è stata influenzata dalla preoccupazione relativa a possibili tensioni in città, in particolare per via della minaccia da parte dei movimenti di protesta di una manifestazione volta a bloccare l'arrivo delle prime crociere che era stato previsto per Ferragosto. Le compagnie hanno optato per Trieste, escludendo dalle rotte la Laguna.

OTTO ANNI DI LOTTE

Per celebrare il traguardo, i rappresentati del Comitato no grandi navi si sono dati appuntamento ieri a punta della Dogana. Un momento per celebrare gli otto anni di lotte con l'obiettivo di escludere le crociere dalla laguna. Inoltre l'incontro è stato un momento per riflettere su un nuovo modello per il futuro del Porto di Venezia, all'insegna del motto Rompiamo il ricatto salute-lavoro. «Finalmente gli otto anni di proteste e manifestazioni hanno portato alla rinuncia, se pur ovviamente temporanea, di Msc e Costa di venire a Venezia. Adesso c'è l'occasione - ha affermato Tommaso Cacciari del Comitato no grandi navi - di far pace tra porto e città. Un'occasione per guardare avanti e unire le vertenze del lavoro, della città, dell'ambiente che non sono scindibili. Unire città e Porto, comitati e lavoratori portuali per costruire un nuovo modello di portualità. Questa sarà la nuova fase di lotta del Comitato».

Virginia Grozio

