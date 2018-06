Nautica, la Croazia taglia la tassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARCIA INDIETROLa Croazia abbasserà dal 2019 la tassa di soggiorno sulle imbarcazioni da diporto. Lo prevede il ministero del Turismo, guidato da Gari Gappelli, che ha presentato una riforma moderatrice della super-tassazione sulle imbarcazioni oltre i 5 metri e dotate di posti letto, introdotta a decorrere dall'anno in corso. La tassa, ricordiamo, viene stabilita in base alla lunghezza dell'imbarcazione e alla durata del soggiorno e non in base al numero delle persone a bordo. Una super-tassazione che ha moltiplicato addirittura da quattro a...