Nato settimino a Venezia, salvato a Padova: torna a casa

PADOVA - Una passeggiata tra le calli, un giro in gondola, una foto in piazza san Marco. I due coniugi inglesi erano in viaggio di piacere a Venezia quando alla donna, incinta, sono improvvisamente iniziate le doglie. Era appena scattato il settimo mese di gravidanza, il bimbo non ne voleva sapere di aspettare. Nato con quasi tre mesi d'anticipo rispetto alla tradizionale tabella di marcia - alla ventinovesima settimana di gestazione contro la quarantesima standard - ha visto la luce anzitempo all'ospedale della città lagunare.Ma è nel...