Mutui per il boss cinese di Mestre banche assolte: ora caccia ai soldi

IN CASSAZIONEVENEZIA Le banche potranno provare di nuovo a rientrare in possesso delle somme prestate ad alcuni clienti cinesi, in realtà prestanome dell'ex boss di via Piave a Mestre. L'ha stabilito la Cassazione, accogliendo il ricorso di Claris (già Veneto Banca) e Carige contro il Tribunale di Venezia, che nel settembre del 2018 aveva respinto le opposizioni degli istituti al rigetto delle domande di ammissione dei loro crediti, decretato ancora a maggio del 2016. Secondo la Suprema Corte, non è stata adeguatamente spiegata la presunta...