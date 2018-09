Muore a 60 anni per il morbo mucca pazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MALATTIATREVISO È morta a causa del morbo della Mucca Pazza. Per una 60enne che abitava nella prima cintura urbana di Treviso non c'è stato nulla da fare. La donna aveva iniziato a sentirsi male a metà luglio. Si era rivolta all'ospedale per quella che sembrava una forma di demenza senile: aveva vuoti di memoria e spesso faticava a rispondere anche alle domande più semplici. Subito era scattato il ricovero nell'unità di Neurologia del Ca' Foncello. Qui è stata eseguita una serie di accertamenti approfonditi. Sono stati questi a dare...