Mr Dinamite: saltati i tronchi sradicati da Vaia, ok al test

L'EVENTOASIAGO Ci sono volute otto ore: ma alla fine il test è perfettamente riuscito. Raffaele Cavalli dell'Università di Padova e Danilo Coppe, alias mister Dinamite, sono riusciti a creare il primo schema di intervento in Italia per far esplodere con la dinamite tronchi e ceppaie sradicate dalla tempesta Vaia. «Le radici dell'abete rosso sono come i tentacoli di un polipo - spiegano - è necessario collocare la carica nella giusta posizione». Sono saliti sopra Malga Pusterla, nel cuore dell'Altipiano, in Comune di Roana. Hanno fatto...