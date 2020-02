VENEZIA L'allarme coronavirus non frena le prove di sollevamento del Mose previste a Venezia martedì 3 marzo. La decisione di far svolgere in ogni caso le prove, sottolinea il Consorzio Venezia Nuova, è stata presa al termine dell'incontro tra gli amministratori straordinari e il comitato consultivo delle imprese che stanno operando per la realizzazione del sistema Mose «nel superiore interesse della salvaguardia di Venezia» e nel rispetto «della prosecuzione di quanto previsto dalla convenzione generale» per il completamento dell'opera. Si ricorda che nella stessa data è stato convocato a Roma un incontro tra il Commissario Straordinario, il Provveditore e gli Amministratori Straordinari del Consorzio per definire «le procedure e le risorse necessarie» per proseguire i lavori e arrivare al completamento dell'opera. Ricordiamo che è dell'altro ieri una lettera degli amministratori straordinari del Mose in cui si diceva che il Consorzio Venezia Nuova non ha più soldi nè per saldare i debiti con le imprese, nè per gli stipendi dei circa 250 dipendenti. Ieri però i sindacati hanno ricevuto rassicurazioni. «Abbiamo avuto rassicurazioni dal Commissario straordinario Elisabetta Spitz che sono disponibili tutte le risorse per il completamento del Mose» hanno detto i segretari di Cgil Cisl e Uil Venezia, Ugo Agiollo, Paolo Bizzotto e Gerardo Colamarco commentano la riunione che si è svolta in teleconferenza con il Commissario straordinario.

