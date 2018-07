Mose, il Consorzio accusa le aziende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MOSEVENEZIA Il Mose sarà consegnato al gestore che sarà designato dallo Stato entro il 2021, senza ritardi. Lo hanno confermato ieri i commissari del Consorzio Venezia Nuova Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola in Commissione Ambiente della Camera, attaccando le grandi imprese (Mantovani, Fincosit e Condotte) che sono in cattivissime acque e che finora hanno cercato in tutti i modi di riscuotere dal Consorzio quelli che ritengono crediti ingaggiando battaglie a suon di decreti ingiuntivi. I commissari hanno detto che stanno pagando solo le...