Mose, è l'ora del processo d'appello

LO SCANDALOVENEZIA È l'ora dell'appello per il processo Mose. Domani mattina, di fronte alla Corte presieduta da Carlo Citterio, si aprirà il dibattimento di secondo grado a carico di sei degli otto imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario. L'udienza non riguarda l'ex eurodeputata Amalia Sartori e l'architetto di Giancarlo Galan, Danilo Turato, entrambi assolti in primo grado, contro i quali non è stato presentato ricorso e dunque la sentenza è diventata definitiva. In aula sono chiamati a comparire l'ex sindaco di...