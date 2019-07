Mose, confermata la prescrizione per Orsoni e Piva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOVENEZIA Qualcuno, come l'imprenditore Nicola Falconi, esce abbastanza soddisfatto per l'estinzione per prescrizione di tutti i reati di cui era accusato ridurre al minimo le pene accessorie pecuniarie. Altri, come l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, e l'ex presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva, si sono visti invece negare la richiesta di assoluzione nel merito, con la conferma del non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Altri ancora, come Erasmo Cinque, hanno avuto la pena confermata. Dalla Corte...