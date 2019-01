Mose, chieste altre due proroghe: è di nuovo scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GRANDE OPERAVENEZIA I lavori del Mose si allungano. E prima che le paratoie tornino a sollevarsi, anche solo per prova, ci vorrà più tempo di quello previsto dal Provveditorato alle opere pubbliche. La posa delle ultime paratoie del sistema, alla bocca di porto di Lido-San Nicolò, che doveva essere completata per fine 2018, terminerà il 30 gennaio, meteo permettendo. Mentre oggi, in Comitato di magistratura, si discuteranno due diverse proroghe richieste al Provveditorato dal Consorzio Venezia Nuova: 150 giorni in più per i test di...