Morto da otto giorni, il prof lasciato all'obitorio

IL GIALLOVENEZIA Era una persona conosciutissima. Per la sua professione (è stato direttore di Psichiatria a Venezia e a Treviso e medico con molte specializzazioni) ma anche per la sua poliedricità che ne faceva un conversatore amabile e affabile. Più recentemente era molto attivo sui social e si batteva contro i mali della città di Venezia, tra cui l'eccessivo traffico acqueo in Rio Novo, la via d'acqua su cui si affacciava dalla sua casa. Il professor Antonio Augusto Rizzoli è stato trovato senza vita dalla colf, seduto davanti al...