Moraglia, il Patriarca senza porpora: «Forse per il Papa non sono all'altezza»

IL CASOVENEZIA Se fino a qualche anno fa nel mondo cattolico e non solo, Venezia era nota per aver dato alla Chiesa ben tre Papi (Giuseppe Sarto-Pio X, Angelo Giuseppe Roncalli-Giovanni XXIII, Albino Luciani-Giovanni Paolo I), ora fa notizia il fatto che il patriarca Francesco Moraglia non sia ancora diventato cardinale. Questo nonostante sia alla guida della diocesi ormai da 7 anni e nonostante in questo arco di tempo di Concistori ne siano passati ben sei, uno con Benedetto XVI e cinque con Francesco. Succede, così, che a ogni giro di...