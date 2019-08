Monte Grappa, l'ex base Nato verrà demolita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOPIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) «A settembre inizieranno i lavori di demolizione della ex base Nato. Questa volta si fa: o salto io o chi me l'ha detto». Non usa mezze misure frasi Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ieri era a Cima Grappa per l'annuale cerimonia al sacello della Madonnina del Grappa che ricorda le vittime di due conflitti mondiali. Ma in questo caso protagonista è la struttura della Nato che per più di un ventennio ha visto il monte Grappa come punto di riferimento della guerra...