Mondiali di sci Anas fissa tempi e obiettivi per l'Alemagna

I LAVORIBELLUNO Il cantiere prosegue. Del resto, il 2021 si avvicina e i Mondiali di Sci non aspettano. Quindi, Anas sta accelerando sul fronte dei lavori alla vecchia Statale di Alemagna. Tanto che da fine mese saranno avviate le procedure di gara per far partire il terzo stralcio del Piano Cortina. Restano dubbi sui tempi delle varianti ai centri abitati della Valle del Boite. Ma dopo i timori di un intasamento delle operazioni e di un cronoprogramma quasi impossibile da rispettare, ci pensa il commissario di governo e presidente di Anas...