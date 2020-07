CORTINA Il governo nazionale sosterrà, anche negli ultimi mesi decisivi, l'organizzazione dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. La garanzia è venuta da Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, salito ieri sulle Dolomiti per verificare lo stato dei lavori e per annunciare la nomina di Valerio Toniolo, nuovo commissario per le opere dei Mondiali, a sostituire Luigivalerio Sant'Andrea, destinato ad un altro prestigioso incarico nel Comitato olimpico nazionale. «Siamo entrati nel dettaglio di questi Mondiali, con l'amministratore della Fondazione, vedendo tutti gli scenari possibili ha detto il ministro Spadafora - l'auspicio di tutti noi è che sia superata la fase peggiore per il nostro Paese. Sarà certamente una situazione da gestire, con termini diversi rispetto a quelli immaginati in epoca pre Codiv. Questo non deve togliere nulla all'importanza, al valore, alla forza dei Mondiali, che coinvolgano in maniera piena e completa la città di Cortina. Verificheremo tutte le necessità, in modo che il governo faccia la sua parte, per un Mondiale davvero bello». In un incontro in municipio, con tutte le istituzioni coinvolte nell'organizzazione del grande evento sportivo, che andrà in scena fra poco più di sei mesi, Valerio Giacobbi, amministratore di Fondazione Cortina 2021, ha elencato le opere compiute e quelle da completare. Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina ha quindi accompagnato il ministro Spadafora e lo staff del suo ministero in visita alle pendici della Tofana e alle Cinque Torri, sulle nuove piste da sci, sulle strade ampliate, nei cantieri dei nuovi impianti di risalita. Nel pomeriggio è giunto Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, coinvolta con Cortina nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Una particolarità unisce Sant'Andrea e Toniolo, i due commissari: entrambi conoscono molto bene Cortina, la frequentano da anni.. Il ministro Spadafora ha concluso: «Constato che tutto è pronto per il grande evento, sia per l'organizzazione sportiva, da parte della Fondazione, sia per le opere seguite dal commissario Sant'Andrea. Il Mondiale avrà una ricaduta enorme su tutto il territorio, e così le Olimpiadi 2026, per valorizzare l'intera area, dove arriveranno gli effetti di quanto si è fatto negli ultimi anni».

Marco Dibona

