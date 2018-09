Mondiali 2020, Vicenza perde lo sprint

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCONFITTAVICENZA Non si può nemmeno dire che Vicenza abbia perso al fotofinish la volata con i cantoni francofoni di Vaud e del Vallese per l'organizzazione dei mondiali di ciclismo su strada del 2020. Per il semplice fatto che lo sprint finale non c'è stato. Mentre nel capoluogo berico si continuava a pedalare in rincorsa, la fuga giusta era partita da tempo. E la gara era irrimediabilmente persa. Sotto il traguardo dell'Unione Ciclistica Internazionale è passata la proposta svizzera che, guarda caso, è maturata proprio nei villaggi...