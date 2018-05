Molestie e bullismo sul web, arriva il pronto intervento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Si chiamerà Sportello Web Reputation e sarà una sorta di pronto soccorso per chi ha problemi legati al web, dagli attacchi sui social network alla pubblicazione di fotografie sottratte fino ai più semplici, ma amplissimi, casi di danneggiamento dell'immagine. Uno sportello del genere funziona già in Lombardia e tra le varie richieste di intervento molte arrivano dal Veneto. È anche per questo che, seconda regione in Italia, il Veneto aprirà il suo Sportello Web Reputation e lo metterà a disposizione gratuitamente dei...