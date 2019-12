Mogol, parole (e soldi) alla città «Serve una soluzione radicale»

L'INTERVISTA

VENEZIA «Serve una soluzione radicale del problema dell'alta marea. Noi abbiamo cercato di fare la mostra parte consegnando oltre 200mila euro ai librai veneziani». Giulio Rapetti, in arte Mogol, è arrivato ieri mattina in una Venezia sommersa, per l'ennesima volta, dall'acqua alta per dare un aiuto concreto al centro storico lagunare.

Ai 28 titolari delle librerie e ai responsabili delle biblioteche che il 12 novembre sono rimasti duramente colpiti dagli effetti dall'acqua alta Mogol, nella sua veste di presidente della Siae, insieme al direttore Gaetano Blandini ha consegnato la somma di 213.915 euro raccolti in 40 giorni dalla Società italiana autori ed editori. E non ha escluso la creazione di una canzone che possa in qualche modo rappresentare la lotta della città contro le alte maree. Un'iniziativa veloce, approvata dallo stesso ministero Dario Franceschini che ha ribadito la necessità di arrivare ad una legge a sostegno dell'editoria, ma di grande significato che si è conclusa a Palazzo Franchetti con la consegna degli assegni alla presenza della presidente del sindacato librai Cristiana Giussani. Nel suo intervento il direttore Blandini ha sottolineato che la Siae è dalla parte della cultura e dei libri che, a differenza di quello che facevano i nazisti che li distruggevano, vanno assolutamente protetti. Il progetto arrivato al traguardo sul Canal Grande era dedicato a Elisa Scala, una bambina romana di 11 anni morta nel 2015 per una leucemia fulminante, che nella sua breve esistenza aveva sempre difeso il valore dei libri.

Mogol, come è nata questa iniziativa?

«Nei giorni successivi all'alta marea del 12 novembre abbiamo pensato che era necessario essere al fianco di chi stava vivendo questa situazione di crisi. Stare vicino a queste persone che attraversano un momento di difficoltà è un dovere morale e sociale e mi commuove vedere che molti lo considerano anche un diritto. Il diritto alla libertà di pensiero e alla partecipazione attiva».

Venendo in centro storico con l'alta marea che idea si è fatto?

«Sono partito presto dall'Umbria e poi, con l'aereo, siamo atterrati a Tessera. Una volta arrivati qui a Palazzo Franchetti abbiamo notato che anche il pontile era sommerso dall'acqua ed abbiamo dovuto entrare da un'altra parte. Sono preoccupato per questa situazione, dobbiamo intervenire per salvaguardare la città, forse potrebbe servire una canzone basata su questi argomenti. Non è un problema solamente di natura economica, ma anche tecnico. In ogni caso non si può perdere altro tempo anche se a livello nazionale possono esserci altre difficoltà economiche legate a questo periodo».

Secondo lei come vengono percepiti, soprattutto al di fuori del Veneto, i problemi di una città fragile come Venezia?

«Mi sembra che il governo stia garantendo a questa città la giusta attenzione che merita. Anche perché sono convinto che tutti gli italiani abbiano un unico pensiero: salvare Venezia. Penso che sia un dovere agire per la tutela. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, ma penso che sia importante sottolineare che a questa nostra iniziativa, che in partenza si basava sugli oltre ai 150mila euro raccolti direttamente dalla Siae, alla fine si siano poi aggiunti i contributi di enti, associazioni e anche da molti studenti. I libri sono i testimoni non silenziosi di una cultura che dobbiamo difendere, sia idealmente che concretamente».

Gianpaolo Bonzio

