Modello laguna, altri si mettono in coda Tariffe già in vigore dalle Eolie all'Elba

IL CASOROMA Un biglietto per passeggiare tra le calli, contemplare le bellezze del luogo, ammirarne i tesori. I turisti mordi e fuggi per accedere alla città storica dovranno pagare la tassa di sbarco. La novità, però, potrebbe farsi presto modello per altre località turistiche. Ora vogliono il ticket le Cinque Terre: il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, lo ha chiesto esplicitamente. Lo invoca la Costiera Amalfitana. Ad essere interessata al sistema è anche Firenze. Le città d'arte, spiega il sindaco Dario Nardella, devono avere...