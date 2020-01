VENEZIA Per fermare i danni («Una strage nei campi») provocata dalla cimice killer, migliaia di agricoltori della Coldiretti delle diverse regioni saranno con i loro trattori all'apertura, mercoledì 29 gennaio, di Fieragricola a Verona, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono attesi esponenti delle istituzioni europee, nazionali e regionali.

La 114ª edizione di Fieragricola è stata presentata ieri a Roma. E dai numeri si è visto che è una fiera in assoluta crescita: 10 padiglioni occupati, 900 espositori, due aree esterne, 800 capi di bestiame, oltre 130 convegni in quattro giorni, delegazioni estere provenienti da 30 nazioni per un evento che punta su innovazione, sostenibilità ed economia circolare. «Fieragricola 2020 accende i riflettori sulle grandi sfide alle quali l'agricoltura è chiamata a dare risposte, a partire dal Green Deal illustrato dalla Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen e che coinvolge anche il sistema agricolo in maniera articolata», ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese.

A sfruttare il palcoscenico della fiera veronese sarà intanto la Coldiretti per parlare della cimice: «Si tratta della prima mobilitazione degli agricoltori italiani contro l'invasione di insetti alieni portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell'Unione Europea».

