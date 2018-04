Mobilità dalle Ulss ad Azienda Zero respinto il ricorso della Fp Cgil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Il personale che volontariamente ha scelto di lavorare per Azienda Zero non sarà costretto a ritornare nell'Ulss di provenienza. E, di converso, i dipendenti che nelle varie province erano addetti a funzioni trasferite alla nuova struttura non saranno obbligati ad una mobilità forzosa. Lo sottolinea lo stesso ente istituito dalla riforma sanitaria, riferendo i contenuti del decreto con cui ieri il giudice del lavoro di Venezia ha respinto il ricorso della Fp Cgil per condotta antisindacale contro l'Ulss 3 Serenissima e Azienda...