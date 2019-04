«Mio figlio fuori, ma avevo l'appuntamento con l'Ulss»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA «Mio figlio è stato sospeso dall'asilo malgrado avessimo l'appuntamento con l'azienda sanitaria. Non è bastato presentare l'attestazione ai gestori che dopo il 10 marzo ci hanno convocato chiedendoci di firmare un foglio per la sospensione». A raccontare l'accaduto è il papà di un bimbo di 4 anni che frequentava la scuola materna Monsignor Bacilieri di Bussolengo (Verona). La famiglia ha fatto di tutto per evitare questo epilogo, compreso rivolgersi ai carabinieri e a un legale che ha inviato una diffida al preside....