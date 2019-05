Minutillo, la prescrizione taglia le confische

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Cinquantacinque pagine per spiegare gli ultimi cinque patteggiamenti del caso Mose, ma soprattutto la confisca di oltre 23 milioni di euro disposta a loro carico. Il giudice per l'udienza preliminare Gilberto Stigliano Messuti ha depositato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso febbraio, che riguarda l'ex presidente della Mantovani costruzioni, Piergiorgio Baita, l'ex direttore amministrativo della società, Nicolò Buson, Pio Savioli in rappresentanza del Coveco, il faccendiere Mirko Voltazza e Claudia Minutillo (foto), ex...