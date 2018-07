Milano parla da favorita, Torino scivola sulla Tav

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTREVENEZIA Nella gara con il Veneto (e il Trentino Alto Adige), anche Lombardia e Piemonte affilano le armi. Nell'ambiente serpeggia la sensazione che, in questo momento, la favorita assoluta sia Milano. Il sindaco Beppe Sala ieri è apparso molto ottimista: «Reputo che Milano abbia buone possibilità per vari motivi. Il primo è che siamo molto compatti politicamente, come è stato anche per l'Expo. Il secondo è che con l'Expo abbiamo dimostrato di saper gestire i grandi eventi. Il terzo è che in questo momento la reputazione...