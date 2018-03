Milano e Dolomiti Sarà una sfida tra Est e Ovest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un'altra settimana, poi il Coni deciderà a chi assegnare la candidura a ospitare le olimpiadi invernali del 2026. Il 31 marzo, infatti, scadono contemporaneamente due termini: quello per le città che possono manifestare interesse a ospitare i Giochi e quello per il Coni che, tra le varie offerte, dovrà fare una scelta da presentare al Cio. Al momento ci sono le manifestazioni di interesse di Milano, Torino, un Comune abruzzese, i comuni bellunesi di Auronzo di Cadore e di Comelico Superiore (entrambi per sostenere le Olimpiadi delle...