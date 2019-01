«Mettiamo da parte le polemiche e cominciamo subito a lavorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIBELLUNO «Armiamoci di coraggio e partiamo». Non lascia spazio alla fantasia l'esordio del sindaco di Cencenighe, Mauro Soppelsa, nel commentare l'assegnazione di 40 milioni di euro per la pulizia degli ormai noti schianti in Agordino. Soddisfazione per il fatto di poter partire con le bonifiche, ma anche timore nell'affrontare una situazione «più grande di noi». «Mettiamo da parte polemiche e rivendicazioni e iniziamo a lavorare - sottolinea Soppelsa - Se così è stato deciso è inutile perdere tempo: già da lunedì mi...