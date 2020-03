METEO

VENEZIA Colpo di coda dell'inverno. Pioggia e neve, anche se si spera senza eccessivi picchi verso il basso delle temperature visto che l'insolito clima mite ha spinto molte specie ad anticipare gemmazione o fioritura. Dopo il breve assaggio di primavera con sole e temperature tiepide della scorsa settimana, arriva infatti ora pioggia in pianura e collina e neve sopra i mille metri. L'ondata di maltempo che ha interessato buona parte del Veneto già nella giornata di ieri, oggi scivola nella criticità. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso ieri un avviso di stato di attenzione per criticità idrogeologica che interesserà già da oggi le zone centro-settentrionali del Veneto, in particolare le aree montane e pedemontane e soprattutto le Prealpi centro-settentrionali. Secondo le previsioni meteo, arriva il maltempo sull'Italia a causa di un vortice ciclonico di passaggio che porterà pioggia abbondante, dopo ben due mesi di precipitazioni assenti, temperature in ribasso e neve su Alpi e Prealpi, sia in Veneto che Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile del Trentino, invece, ieri in serata ha emesso un messaggio dedicato proprio alle nevicate abbondanti in montagna. Sempre dalla tarda mattinata di oggi alle prime ore di domani si prevedono quindi precipitazioni intense e abbondanti su tutto il territorio trentino, mentre la quota neve è attesa attorno ai 900 metri e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense. Oltre i 1000 metri si prevedono 30-50 centimetri di neve fresca che potranno superare i 60 centimetri al di sopra dei 1400-1500 metri di quota.

ORE CRITICHE

Dalle ore centrali della giornata di oggi e per ventiquattro ore la Protezione civile avvisa che ci saranno precipitazioni estese e persistenti che in alcune zone degenereranno in rovesci intensi e temporali. La fase più critica è tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani e le piogge più violente si verificheranno sulle zone montane e pedemontane, e in particolare sulle Prealpi centro-orientali.

L'ondata di maltempo, per la gioia degli sciatori, sul fronte veneto delle Dolomiti, sopra i mille metri di altitudine, potrebbe portare nevicate che possono essere anche consistenti. Attesi accumuli complessivi di oltre mezzo metro dai 1500-1700 metri di quota. Le temperature subiranno un progressivo calo e a complicare il quadro è l'arrivo dei venti di scirocco un po' ovunque nel territorio veneto dai monti alla costa, passando per buona parte della pianura sia a ridosso della costa che nella zona più interna.

PERICOLO COLATE

Se in pianura le intese precipitazioni, soprattutto quando degenerano in rovesci e temporali, potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, in quota s'innesca il pericolo di frane superficiali sui versanti e la possibilità di colate rapide specie nelle zone del bacino idrografico del Piave Pedemontano che coinvolge le province di Treviso e Belluno, e del bacino idrografico dell'Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone che oltre a Belluno e Treviso si allarga ai territori di Vicenza e Verona. Le previsioni del tempo diramate dall'Arpa del Veneto arrivano fino alla mezzanotte di mercoledì 4 marzo.

FENOMENI PREVISTI

Secondo le previsioni dell'Arpav, quindi, dopo le piogge di ieri e la pausa delle precipitazioni durante la scorsa notte, la situazione ritorna a farsi critica già oggi fino all'intera giornata di domani più intense alla mattina e più diradate nel pomeriggio. Alla fine nelle ventiquattro ore coinvolte dal maltempo i livelli di precipitazioni previsti vanno dai 60 ai 100 millilitri sulle zone montane e pedemontane, raggiungendo livelli di 100-150 millimetri sulle Prealpi centro orientali.

Sulla pianura i quantitativi sono più contenuti e raggiungono i 20-60 millimetri con piogge meno significative a sud e i 60-100 millimetri, quindi abbondanti sulla pianura settentrionale. Nelle zone montane e pedemontane circa il 70 per cento delle precipitazioni potrà essere concentrato in 12 ore, tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani.

Raffaella Ianuale

