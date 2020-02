segue dalla prima pagina

E quante leggende metropolitane nei giorni precedenti l'evacuazione: «Ne ho sentite di ogni, addirittura c'era chi sosteneva che fosse obbligatorio lasciare le finestre di casa spalancate perché se ci fosse stata l'esplosione lo spostamento d'aria sarebbe stato terribile», sorride don Natalino Bonazza, il prete evacuato dalla parrocchia di San Giuseppe che al palasport Taliercio ha celebrato Messa. Gli hanno dato la sala vip della Reyer e, sornione qual è, ha approvato: «Giusto, com'è noto Gesù Cristo è vippissimo».

PALAZZETTO VUOTO

Solo che dei 3.500 attesi al Taliercio ne sono arrivati neanche cento e le 2mila brioche, metà vuote e metà marmellata, alla fine sono state regalate alla mensa dei poveri di Ca' Letizia. Eppure Viale San Marco e le sue corti interne, il quartiere dove i veneziani il secolo scorso hanno trovato casa in terraferma, erano stati battuti a tappeto dai volontari della Protezione civile quand'era ancora buio, squadre di uomini e donne con la tuta gialla armati di elenchi di strade e numeri civici da spuntare - San Teodoro fatto, Corte Cristofolo fatta, Corte Lindoro fatta - la cui missione consisteva nel suonare i campanelli, accertarsi che tutti fossero usciti, sollecitare i ritardatari: «Guardi che le ultime navette stanno partendo, si sbrighi», «Sì, sì, devo solo finire di mangiare». Effetti del Bomba-Day sull'appetito. O, chissà, ricordi dei tempi in cui pane ce n'era poco e companatico meno.

Natale Chiarin, 91 anni, le bombe della Seconda Guerra mondiale se le ricorda bene («Che corse, che paura») ed è tra i primi, appoggiato al suo bastone, ad arrivare al palazzetto dello sport. Avrebbe potuto stare da una figlia, ha preferito gli spazi messi a disposizione dal Comune: «Ho pensato che ci sarebbe stato qualche vecchietto come me, l'occasione per farsi due chiacchiere, c'è sempre da imparare».

La verità è che la maggior parte degli evacuati ha preferito lasciare Mestre già il sabato sera per una gita forzata o, chissà, magari qualcuno se ne è infischiato delle raccomandazioni ed è rimasto lo stesso in casa.

Eppure la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, provvedendo anche a necessità non previste. «Non mi fanno entrare con il mio cane nel palazzetto, come faccio a stare fuori al freddo?». Ed ecco montato, in un niente, il tendone per chi si è portato dietro Fido, con tanto di riscaldamento.

Maria e Annamaria, 83 e 91 anni, sono state le prime a salire sulla navetta dell'Actv, pullman che dalle 6 alle 7 e mezza hanno viaggiato praticamente vuoti, mentre Venezia tornava a essere davvero un'isola, come prima del ponte Littorio, come prima ancora del ponte ferroviario di due secoli fa: collegamenti interrotti, niente treni né bus, bloccato il traffico aereo.

L'ORGANIZZAZIONE

Era il primo pomeriggio del 15 gennaio quando è stato trovato l'ordigno in via Ferraris a Marghera. Gli operai stavano scavando per realizzare una vasca per le acque reflue per la multiutility pubblica Veritas e la benna dell'escavatore ha urtato il residuato bellico americano, modello AN M64 General Purpose. All'epoca era usato per distruggere strade, ponti, depositi. La fortuna è stata che il colpo accidentale non l'ha fatto esplodere. Sono stati chiamati gli artificieri, il cantiere è stato sigillato ed è partita la macchina per organizzare il disinnesco. Un Bomba-Day messo a punto in poco più di due settimane, mentre, man mano che si apprendevano i dettagli dell'operazione, sui social montavano le polemiche per i pesci che sarebbero morti a causa dell'esplosione in mare e pure per i costi dell'operazione. Chi paga? Ogni ente ha fatto la sua parte e ha pagato il suo: «Il disinnesco equivale a un servizio pubblico», ha spiegato il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini.

LA MOBILITAZIONE

Quattrocento uomini in campo di cui 200 volontari, tutte le forze dell'ordine mobilitate, polizia locale e di Stato, carabinieri e finanzieri, vigili del fuoco, artificieri. E la consapevolezza che non era uno scherzo quando, alle 8.23, nella sala del Com, il Centro operativo misto allestito nella caserma dei pompieri sul Terraglio, arriva la disposizione: Tutti devono uscire dall'area sterile, comprese le pattuglie. Significa che la zona rossa di Mestre è isolata: si può correrci attorno, trovando a ogni incrocio i posti di blocco. Significa che Venezia e Mestre sono fisicamente separate. Una sensazione surreale. Di silenzio. Anche di paura. Perché le 500 libbre della bomba americana vanno neutralizzate.

LE OPERAZIONI

Alle 8.40 iniziano le operazioni di disinnesco, cinquanta minuti dopo vengono rimosse le due spolette. Lo vengono a sapere anche gli anziani seduti sugli spalti del Taliercio e i trenta che, con il coro parrocchiale e l'assessore comunale Simone Venturini, giù in sala vip aspettano che inizi la messa: «Potrebbero esserci dei piccoli botti, non preoccupatevi, è normale», tranquillizzano gli uomini della Protezione civile. Neanche due ore e gli artificieri dell'8° Reggimento guastatori paracadutisti Folgore di Legnago passano la pratica ai colleghi della Marina militare: la bomba, sollevata da una gru, viene caricata su uno zatterino e portata oltre la bocca di porto di Malamocco. Destinazione: il mare. Il più è fatto. Alle 12.09 dalla prefettura arriva il rompete le righe. La circolazione può riprendere. Treni, autobus, macchine, aerei: torna il solito rumore del traffico. L'Europa, vista da Venezia, non è più un'isola.

IL DIARIO

Il Bomba-Day finisce ufficialmente alle 15.38, quando fuori Malamocco si alza una colonna d'acqua: è il segno che l'ordigno, immerso a otto metri di profondità, è stato fatto brillare. Settantasei anni dopo essere stata sganciata, la bomba non fa più paura.

Lucia Fioravanti, una dei 3500 evacuati, tra i pochi a essersi presentata al Taliercio vestita e truccata di tutto punto, scende le scale del palasport accompagnata dall'assessore Giorgio D'Este e prima di salire sulla navetta che la porterà a casa sorride: «Stasera lo scriverò nel mio diario: è stata una giornata particolare, ma nell'insieme bella».

Alda Vanzan

