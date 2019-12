Mestre le ha cancellate: Il sindaco: «I divieti non servono più»

LA SVOLTA

VENEZIA Un tempo, quando il Comune di Venezia era governato dal centrosinistra, le Ztl a Mestre erano viste come un valore aggiunto: il modo per alleggerire il centro città dalla morsa del traffico e, in alcuni casi, come l'anticipo di una successiva chiusura della strada nella logica di allargare la zona pedonale attorno a piazza Ferretto. La rivoluzione è avvenuta nel 2015 con l'avvento a Ca' Farsetti di Luigi Brugnaro, sindaco civico sostenuto dal centrodestra, che le ha cancellate tutte, tranne due, come previsto nel programma elettorale anche per sostenere il commercio di vicinato, da anni in sofferenza, e favorire l'accessibilità al centro. «Non hanno più ragione d'esistere aveva spiegato Molte erano state istituite anche perché all'epoca non c'era il Passante, la tangenziale era sempre intasata da lunghe code e molti entravano in città».

SOSPENSIONI

Così le Ztl sono state eliminate, anche se in realtà si tratta di sospensioni prorogate di anno in anno l'ultima a risale a pochi giorni fa e il Comune ha rinunciato a buona parte delle entrate provenienti dalle contravvenzioni. Sono rimaste solo quella della centralissima via San Rocco-via San Pio X, mantenuta per garantire la sicurezza dell'attraversamento pedonale tra la Torre civica all'imbocco di piazza e via Palazzo e per non riversare troppo traffico su piazzale Cialdini, snodo strategico del trasporto cittadino; e quella di via Brenta vecchia di fianco al museo del Novecento. «Ora il gettito è di circa un milione, un milione e mezzo l'anno», dice il comandante della Polizia locale del capoluogo Marco Agostini. In provincia di Venezia, poi, c'è il caso di Noventa di Piave dove da vent'anni esiste una Ztl nei pressi delle scuole in via Giacomo Noventa, attiva per qualche ora al giorno, ma non da tutti conosciuta. Lo è di più dal settembre dell'anno scorso quando il Comune ha installato le telecamere per pizzicare i furbetti e nei primi due mesi successivi ha emesso ben 800 contravvenzioni, suscitando non poche polemiche.

Alvise Sperandio

