Mense e ristoranti, boom di ispezioni e sanzioni

VENEZIA Una volta sono le quattro bistecche e la frittura di pesce da 1.140 euro. Un'altra il caffè salato in piazza San Marco. E mentre le notizie dei turisti spennati fanno il giro del mondo, con una pubblicità non propriamente gradita per Venezia (e il Veneto), magari si scopre che il locale sotto accusa per i prezzi ha anche carenze igieniche, come è risultato nel caso dell'osteria delle bistecche a peso d'oro. È così che il consigliere regionale Andrea Zanoni (Pd) ha chiesto alla Regione quali controlli vengono effettuati su...