Meloni a Jesolo per lo Sconcerto del Primo Maggio

IL RADUNOVENEZIA Il contro-concerto del 1° maggio voluto da Fratelli d'Italia si terrà in Veneto, per la precisione a Jesolo. E, giocoforza, coinciderà con l'avvio della campagna elettorale per le Europee e per le Amministrative del 26 maggio. Diamo voce ai lavoratori che nessun sindacato difende, è lo slogan del partito di Giorgia Meloni che torna nel produttivo Nordest per schierarsi al fianco delle partite Iva, degli artigiani, degli agricoltori, dei professonisti.L'OBIETTIVOL'appuntamento è per domani, alle 16, in piazza Marconi a...