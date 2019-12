Medico precario che in treno salvò una donna

«Sono orgoglioso non solo come medico, ma come persona per aver salvato una vita». È fiero Carlo Santucci, il medico precario che ieri ha ricevuto il riconoscimento di cavaliere al Merito conferitogli dal Presidente della Repubblica. È lui il 34enne eroe che sul treno delle Dolimiti, il 27 agosto scorso, ha tenuto in vita, con un massaggio cardiaco di quaranta minuti, una donna toscana colpita da malore fino all'arrivo dell'elicottero del soccorso. Un intervento fondamentale che di fatto ha salvato la vita a Letizia Bevanati, 40 anni, che in ottobre si è recata a Roma per abbracciare il suo salvatore.

Il giovane medico laziale era nel convoglio e stava tornando a Dobbiaco quando sentì gridare: «Un medico, c'è un medico?». A urlare era il marito della donna, con a fianco la figlia di 6 anni che piangeva disperata. Nessun indugio, Santucci si lanciò in soccorso della turista e cominciò il lunghissimo massaggio cardiaco e alla fine nel vagone scattò l'applauso. Da qui il riconoscimento «per l'altruismo e l'impegno profuso nel delicato intervento di primo soccorso» si legge nella motivazione. Per Santucci, inoltre, è pronta l'assunzione nel servizio sanitario veneto. «Siamo felici di poter avere il dottor Carlo Santucci tra i nostri futuri medici - annuncia il governatore Luca Zaia - ha fatto bene il Presidente della Repubblica a cogliere la grandezza del suo intervento». Santucci conferma il proprio arrivo in Veneto: il 20 gennaio ha infatti il colloquio per la scelta della sede dove inizierà il nuovo lavoro. Non si esclude che possa essere assegnato a Cortina, un luogo che ama molto. Ma ci tiene a precisare che non si sente un eroe: «È stato un gesto spontaneo, c'era quella bimba disperata che piangeva; dobbiamo imparare a radicare un senso civico che permetta a tutti di riconoscere nell'altro un po' di noi stessi».

