Medici in affitto nei pronto soccorso

SANITÀVENEZIA Medici in affitto per coprire le carenze di organico, specie nei pronto soccorso. Doveva essere l'estrema ratio per garantire il servizio, invece sta diventando la norma. Da Rovigo a Verona, passando per Padova e Belluno, le aziende sanitarie fanno ricorso a cooperative e bandi per assegnare incarichi a medici appena laureati o specializzati, laddove ce ne siano di disponibili. Una procedura illegittima, secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato - la 1571 del 2018 - ma ormai applicata ovunque, viste le carenze.IL CASO...