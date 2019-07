Master contestato, polemica in consiglio regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Era un master universitario di primo livello che valeva 5 punti o un semplice corso di formazione?Il quesito tiene banco in consiglio regionale del Veneto dove una selezione interna per l'attribuzione di una posizione organizzativa - che detta così significa poco, ma in realtà oltre al prestigio vale circa 11mila euro l'anno in aggiunta allo stipendio - rischia di sfociare in carte bollate. La vicenda, che a questo punto non potrà che interessare il vertice dell'ateneo veneziano Ca' Foscari, vede protagonisti due dipendenti...