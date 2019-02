Masso caduto, i geologi contro l'assessore-ingegnere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA I geologi contro l'assessore-ingegnere, scoppia la lite sul dissesto nel Bellunese. Sul Gazzettino di lunedì Gianpaolo Bottacin, a commento delle polemiche scoppiate nell'Agordino dopo la caduta di un masso di 4 metri cubi a Bries, aveva respinto le critiche dei residenti rispetto all'attenzione della Regione: «Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo. Spero che almeno non debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci sono le istituzioni commissariali e la Regione». Così ieri è partita...