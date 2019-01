Massacrano a calci un pollo per avere like sui social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHOC SUL WEBPADOVA Per festeggiare il diciottesimo compleanno di una loro compagna di classe, massacrano un pollo a calci e poi postano tutto su Instagram. Protagonisti della vicenda, alcuni ragazzi della cosiddetta Padova bene che frequentano i licei più blasonati della città. È accaduto sabato sera. Un gruppo di invitati al compleanno, si è presentato alla festa che si teneva in un appartamento in via Calatafimi con uno scatolone sigillato con del nastro adesivo. Al suo interno era rinchiuso un pollo a cui erano state tolte in precedenza...