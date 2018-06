Marte in 3D con la telecamera padovana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN ORBITAPADOVA Ci sono crateri, vulcani, tunnel scavati dalla lava durante un'eruzione di chissà quanto tempo fa sul monte Olympus, il più grande vulcano del sistema solare con i suoi 25 chilometri. E poi una foto con il Sole in lontananza: il primo tramonto su Marte visto dagli esseri umani. Sono un portfolio infinito di immagini in 3D, immortalato dall'occhio elettronico di CaSSIS, la telecamera spaziale made in Padova montata a bordo del satellite spaziale Trace Gas Orbiter, che gravita a quattrocento chilometri nell'orbita di Marte....