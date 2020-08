L'ALLARME

PADOVA È come un paziente terminale, in terapia intensiva. Gravissimo e in continuo peggioramento. Ma, soprattutto, senza che ci sia una terapia efficace per evitare l'agonia e dargli una speranza. Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo, come dimostra il monitoraggio di Legambiente nella quarta tappa della Carovana che sta viaggiando per raccontare le conseguenze dei cambiamenti climatici sull'habitat glaciale alpino e promuovere iniziative di tutela delle montagne. Secondo gli ambientalisti in poco più di un secolo, cioè tra il 1905 e il 2010, ha perso più dell'85% del suo volume, lo spessore della sua fronte si è ridotto a pochi metri e, di conseguenza, nel giro di 25-30 anni potrebbe addirittura scomparire.

I risultati dello studio sono stati resi noti dagli ambientalisti durante un incontro che si è svolto a Malga Ciapela, nel Comune bellunese di Rocca Pietore, al quale hanno presenziato Luigi Lazzaro e Vanda Bonardo, rispettivamente presidente e responsabile Alpi di Legambiente, Marco Giardino e Aldino Bondesan, del Comitato Glaciologico italiano e Mauro Valt di Arpa Veneto.

Il dato emerso dall'analisi è che l'evoluzione negativa ha subito un'impennata significativa. «Nell'ultimo decennio - sostengono gli esponenti di Legambiente - si è assistito a un'accelerazione dei fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento nell'arco di un secolo, si è invece modificata, tanto da far presagire la scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20, o 30 anni. Nel corso delle osservazioni sono stati considerati gli effetti di valanghe, crolli e colate detritiche rapide, conseguenza anche dei fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito la regione dolomitica».

Ancora più drastiche le contromisure suggerite: «Le rigorose previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio della Marmolada - osservano - dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo locale con forti azioni di mitigazione e adattamento per il turismo invernale, come per tutti gli altri ambiti».

Una tesi, però, che manda su tutte le furie Andrea De Bernardin, primo cittadino di Rocca Pietore. «Mi devono spiegare - ha tuonato - come la presenza dei turisti possa incidere sulla scomparsa del ghiacciaio. Sarebbe come se io adesso dicessi che gli esponenti di Legambiente, salendo in funivia, hanno contribuito ad accalcarlo ulteriormente, danneggiandolo. La verità è che non si possono dare colpe a loro, come loro non le possono attribuire agli ospiti che arrivano da fuori magari per salire in cima a scattare delle foto. Se il comportamento dei turisti è corretto, non incide sulla morfologia della montagna e neppure sul destino del ghiacciaio stesso». «Penso poi - ha detto ancora il sindaco - agli impianti di risalita accusati di tutte le malefatte possibili, ma mi chiedo: è più impattante una funivia, o una fila di condomini a fondovalle? A Rocca Pietore abbiamo 600 famiglie e 2mila abitazioni, dimostrazione evidente di una speculazione edilizia. E se chiudiamo i passi dolomitici, dobbiamo realizzare dei parcheggi, sempre a fondovalle. In tutto questo, francamente, non vedo proprio quali siano i vantaggi per la montagna. Al convegno, comunque, sono state dette anche cose intelligenti come il fatto che, dato che il cambiamento climatico potrebbe portare variazioni, è bene iniziare a pensare a un piano B turistico e idrogeologico. Di recente ci sono stati eventi preoccupanti, di cui Rocca Pietore è stata testimone. Non dobbiamo dimenticarcene».

Mauro Varotto, professore associato al Dipartimento di Scienze Geografiche dell'Università di Padova, analizza invece la situazione dal punto di vista scientifico. «Dal 2005 - ha annotato - vediamo un'accelerazione vistosa nella riduzione dello spessore del ghiacciaio. Il primo motivo è che fa sempre più caldo e il secondo è che arretra anche perché ha esaurito il suo volume e quindi inizia a erodere la superficie. Non sono, quindi, soltanto le alte temperature a determinare tale collasso e quando lo spessore è inferiore a 1-2 metri, l'arretramento si evidenzia di anno in anno. Abbiamo dei punti fissi per i monitoraggi, con dati che si diversificano. In alcuni, negli ultimi anni è andato indietro addirittura di 30 metri».

Quanto all'ipotesi degli ambientalisti che il turismo possa avere inciso negativamente, il docente è netto: «Il ghiaccio si sta riducendo e morirà presto, ma la colpa non è degli sciatori, piuttosto dell'industria sciistica che è dissipatrice, come documentato da diversi dossier. I fondi pubblici andrebbero utilizzati per trovare alternative diverse al divertimento estivo in montagna, senza, per esempio, voler creare a tutti costi le piste innevate quando ci sono 20 gradi e la neve bisogna andarla a prendere sulla vetta. Infine, sulla Marmolada ci sono 50mila metri quadri di teli che conservano appunto la neve estiva: sono una protezione che salva la pista invernale, ma non diciamo che salvaguardano la montagna».

