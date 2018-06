Mareno di Piave, consigliere comunale deciso a parlare solo in lingua veneta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMARENO DI PIAVE Si può parlare in veneto in consiglio comunale? A Mareno di Piave, nel trevigiano, il consigliere comunale di minoranza Rolando Bortoluzzi, cuore leghista e anima indipendentista, vuole farlo. «Ho già comunicato la mia intenzione, in via informale, al segretario comunale afferma Bortoluzzi, che per alcuni mesi nella precedente legislatura è stato consigliere regionale per l'Unione Nordest che mi ha dato un sì di massima». I precedenti non mancano: Paolo Tonin, sindaco di Campo San Martino, fa tradurre in veneto i...